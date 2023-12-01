На Кубани активизируют борьбу с распространением вирусного гепатита

На Кубани стартует неделя борьбы с распространением вирусного гепатита, которая будет проходить с 11 по 17 марта. Это мероприятие направлено на профилактику заболевания и повышение осведомленности населения о мерах предотвращения инфекции. В рамках этой инициативы будут проведены различные мероприятия, направленные на борьбу с вирусным гепатитом.
Одним из ключевых мероприятий недели борьбы с вирусным гепатитом на Кубани будет работа мобильного комплекса «Диспансеризация», который примет пациентов в различных районах края.
«Важно помнить, что своевременное обследование и выявление заболеваний на ранних стадиях играет решающую роль в успешном лечении»
– релиз
Отмечается, что знание о вирусном гепатите, его путях передачи и профилактических мерах является ключевым фактором в предотвращении заболевания.
Кроме того, в рамках мероприятия проведут и иные проекты, которые призваны предотвратить другие заболевания. Например, профилактике онкологических заболеваний расскажут жителям Белореченского района.