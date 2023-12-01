Вестник Кавказа

На Кубани активизируют борьбу с распространением вирусного гепатита

На Кубани активизируют борьбу с распространением вирусного гепатита
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кубани с 11 по 17 марта пройдет неделя борьбы с вирусным гепатитом, цель которой - повысить осведомленность населения и профилактику заболевания. Планируются разнообразные мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

На Кубани стартует неделя борьбы с распространением вирусного гепатита, которая будет проходить с 11 по 17 марта. Это мероприятие направлено на профилактику заболевания и повышение осведомленности населения о мерах предотвращения инфекции. В рамках этой инициативы будут проведены различные мероприятия, направленные на борьбу с вирусным гепатитом.

Одним из ключевых мероприятий недели борьбы с вирусным гепатитом на Кубани будет работа мобильного комплекса «Диспансеризация», который примет пациентов в различных районах края.

«Важно помнить, что своевременное обследование и выявление заболеваний на ранних стадиях играет решающую роль в успешном лечении»

– релиз

Отмечается, что знание о вирусном гепатите, его путях передачи и профилактических мерах является ключевым фактором в предотвращении заболевания.

Кроме того, в рамках мероприятия проведут и иные проекты, которые призваны предотвратить другие заболевания. Например,  профилактике онкологических заболеваний расскажут жителям Белореченского района.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1525 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спасатели нашли двоих заблудившихся туристов в лесу Геленджика

Спасатели нашли двоих заблудившихся туристов в лесу Геленджика

Летом в Сочи запустят новые рейсы из Уфы

Летом в Сочи запустят новые рейсы из Уфы

В горах Сочи откроют &quot;Эпицентр Впечатлений&quot; за 10 млрд рублей

В горах Сочи откроют "Эпицентр Впечатлений" за 10 млрд рублей

Многодетные семьи Краснодара признались в любви родному городу

Многодетные семьи Краснодара признались в любви родному городу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы