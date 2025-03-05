Вестник Кавказа

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой

На границе Узбекистана и Афганистана пылает сухостой
© Фото: скриншот видео из узбекских соцсетей
Власти узбекской Сурхандарьи объяснили происхождение дыма на узбекско-афганской границе: это не природный пожар, а пал сухостоя – высохшего за зиму тростника в устье реки Амударья.

В узбекских соцсетях набирает силу видео огня на границе с Афганистаном – испуганные жители рассуждают о масштабном природном пожаре, охватившем близлежащие территории.

Власти Сурхандарьинской области страны пояснили, что проводится запланированное выжигание (пал) тростника на небольших островах в русле Амударьи, расположенных в нейтральной зоне между Узбекистаном и Афганистаном, передает Podrobno.uz. 

В областном хокимияте жителей региона заверили, что все работы проводятся официально, на их проведение получены разрешения двух стран, а проводятся они для предотвращения размножения вредных насекомых и распространения инфекций с наступлением тепла. 

Ситуация с палом полностью находится под контролем властей, которые попросили пользователей соцсетей не распространять слухи и не заниматься домыслами.

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