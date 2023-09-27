На Дону создали свой кластер радиоэлектроники

Опубликовано: 13:21, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ростовской области заработал кластер радиоэлектроники, в который вошли девять компаний Дона, Ставрополья и Кубани, специализирующихся на производстве компьютеров, ПО и комплектующих к ним.

Власти Ростовской области создали кластер радиоэлектронной промышленности, в который вошли девять компаний, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Кластер будет работать на базе местного производителя компьютерной техники - ГК "Бештау", передает "Интерфакс".

"Специалистами была разработана дорожная карта кластера и проведен ряд организационных мероприятий и встреч. Сегодня его участниками являются компании Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Все эти предприятия являются разработчиками и производителями комплектующих, программного обеспечения и готовых устройств. Новый кластер позволит нам локализовать производство инновационной продукции и заместить компьютерную технику иностранного производства"

- Андрей Савельев

Предприятия кластера получат государственную поддержку - льготное кредитование, субсидии на приобретение стартовых партий продукции и снижение страховых взносов.

Свою лепту в его развитие внесет и строящийся ГК "Бештау" в Ростове завод по производству компьютерной техники.

"Убежден, что в 2025 году мы будем свидетелями того, что появился не просто новый завод, а новая отрасль продукции, которая востребована в любом регионе РФ"

- губернатор Ростовской области Василий Голубев

"Бештау" уже выпускает в Ростове-на-Дону материнские платы и блоки питания для компьютеров, ожидается, что в текущем 2023 году компания соберет 200 тыс единиц компьютерной техники.