На директора школы в Каспийске завели сразу три уголовных дела

Опубликовано: 14:07, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директор школы-интерната в дагестанском Каспийске стала фигурантом сразу трех уголовных дел, возбужденных в отношении по подозрению в присвоении, растрате и служебном подлоге со вверенными ей деньгами.

Директор школы-интерната №2 Каспийска подозревается в присвоении более 3 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Как полагает следствие, с 2012 по 2019 годы подозреваемая присваивала деньги, предназначенные для выплаты зарплат работникам школы-интерната, однако таковых в интернате не было – все они числились только на бумаге. Для хищения денег директор сама изготавливала подложные приказы и табели учета рабочего времени, передает "АиФ-Дагестан".

В отношении подозреваемой возбуждены сразу три уголовных дела по статьям присвоение, растрата и служебный подлог, добавили в пресс-службе СКР по региону.