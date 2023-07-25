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На базе СОГУ заработала летняя школа МГИМО

На базе СОГУ заработала летняя школа МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на лето – сезон отпусков и летних каникул в школах и вузах страны - в столице Северной Осетии начала работу летняя школа МГИМО, которая подготовила для своих слушателей множество активностей.

Во Владикавказе на базе Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л.Хетагурова (СОГУ) стартовала "Летняя школа МГИМО", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Ожидается, что в работе школы примут участие студенты МГИМО и их коллеги из североосетинских вузов. Неделю для них будут проходить лекции, мастер-классы, семинары, обсуждения, а также круглые столы специалистов в области высшего образования с участием профессорско-преподавательского состава МГИМО, передает ТАСС.

Летняя школа - отличная возможность для студентов и лекторов обменяться опытом и передовыми практиками, завести знакомства и наладить общение, отметил, приветствуя участников, глава региона.

"МГИМО - один из ведущих вузов страны, и интеграция с ним для нас очень полезна. Летняя школа - это первый шаг в сотрудничестве, и есть целая программа действий по нашему дальнейшему взаимодействию. Считаю, что нужно тянуться ко всему передовому, лучшему, ведь цель состоит в повышении уровня образования и статуса североосетинских вузов. Уверен, Летняя школа МГИМО даст положительный эффект и будет полезна для всех"

- Сергей Меняйло

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