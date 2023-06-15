РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Азове создан природный парк "Азовские косы"

На Азове создан природный парк &quot;Азовские косы&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В береговой зоне Азовского моря на Кубани создан природный парк "Азовские косы" – новая территория призвана охранять уникальную флору Приазовья.

На Кубани создана новая природная территория – постановление "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения" в береговой зоне Азовского моря подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Площадь нового природного парка "Азовские косы" около 6 тыс га, его флора насчитывает 291 вид растений, что составляет более 37% общего видового состава восточного Приазовья... Ряд растений имеют большое научное и практическое значение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается 355 природных территорий с охранным статусом регионального значения, их общая площадь составляет более 500 тыс га, на согласовании в органах исполнительной власти находятся еще три проекта, определяющие их особый режим охраны.

Азовское море прогрелось для купания

Азовское море прогрелось для купания

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version