МВФ: экономика Ирана показала уверенный рост

Экономика Ирана за минувший 2023 год выросла на 5,4%, говорится в последнем ежеквартальном отчете World Economic Outlook Международного валютного фонда.
Это на 1,6% больше, чем в 2022 году, отмечается в отчете, передает Trend.
Также аналитики МВФ пересмотрели прогноз по экономическому росту Ирана на 2024 год – он был увеличен с 2,5% в октябре до 3,8%.
В Фонде отметили, что рост экономики Ирана особенно заметен в контексте замедления глобального роста до 3,1%, к тому же это происходит, несмотря на антииранские санкции, которые страна успешно преодолевает.
А вот у развитых стран ситуация значительно хуже – их экономический рост в минувшем году составил всего 1,6%, что на 1% меньше, чем в 2022 году.
Экономика Ирана превзошла даже средний уровень роста в в развивающихся странах (4,1%), отмечается в документе.