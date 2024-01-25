МВФ: экономика Ирана показала уверенный рост

Экономика Ирана в минувшем 2023 году, несмотря на санкции, показала рост в 5,4%, сообщил в своем последнем отчете Международный валютный фонд.

Экономика Ирана за минувший 2023 год выросла на 5,4%, говорится в последнем ежеквартальном отчете World Economic Outlook Международного валютного фонда.

Это на 1,6% больше, чем в 2022 году, отмечается в отчете, передает Trend.

Также аналитики МВФ пересмотрели прогноз по экономическому росту Ирана на 2024 год – он был увеличен с 2,5% в октябре до 3,8%.

В Фонде отметили, что рост экономики Ирана особенно заметен в контексте замедления глобального роста до 3,1%, к тому же это происходит, несмотря на антииранские санкции, которые страна успешно преодолевает.

А вот у развитых стран ситуация значительно хуже – их экономический рост в минувшем году составил всего 1,6%, что на 1% меньше, чем в 2022 году.

Экономика Ирана превзошла даже средний уровень роста в в развивающихся странах (4,1%), отмечается в документе.