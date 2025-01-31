Вестник Кавказа

Мужчину отправили в СИЗО за убийство пенсионерки в Кабардино-Балкарии

Мужчину отправили в СИЗО за убийство пенсионерки в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР начато расследование убийства пожилой женщины, совершенного на минувшей неделе. Подозреваемого в преступлении мужчину отправили в СИЗО до конца марта.

В Кабардино-Балкарии мужчина, который подозревается в убийстве пенсионерки, проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Об этом поведали объединенной пресс-службе судебной системы республики, передает ТАСС.

"Подозреваемый отправлен в следственный изолятор Нальчика до 29 марта 2025 года. Такую меру пресечения ему избрал суд"

– руководитель пресс-службы Мадина Тхагужокова

Установлено, что ранним утром 30 января мужчина избил 87-летнюю пожилую женщину, а затем задушил ее. После этого он покинул место происшествия.

В СУ СКР рассказали ранее, что мужчина сознался в убийстве. При этом он подчеркнул, что у него не было никакого мотива убивать женщину. По его словам, он наносил ей удары, находясь под воздействием алкоголя и наркотических средств.

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