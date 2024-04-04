Мужчина обманул фонд соцстрахования более чем на 6 млн рублей в Ингушетии

Рассмотрением дела в отношении подозреваемого займется Магасский районный суд. Мужчина на протяжении полутора десятков лет получал выплаты, которые не были ему положены.

В Ингушетии будут судить местного жителя за хищение крупной денежной суммы у фонда социального страхования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что в апреле 2009 года мужчина обратился в региональное отделение Фонда соцстрахования России и рассказал о произошедшем с ним на производстве несчастном случае, приведшем к травме. В качестве подтверждения своих слов он предоставил фиктивные документы.

В действительно же обвиняемый никогда не работал на предприятии. На основании подложных документов он на протяжении 15 лет получал страховые выплаты. За все эти годы ему в общей сложности перечислили 6,2 млн рублей.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.