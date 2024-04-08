Мусорный полигон отправил в тюрьму экс главу Лермонтова

Ближайшие 4 года бывший мэр города проведет за решеткой. Причина – коррупция: он подписывал акты о том, что работа по рекультивации полигона выполняется, однако в действительности это было не так.

Уже бывший мэр Лермонтова получил срок за то, что превысил должностных полномочий. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.

«Бывший глава города Лермонтова признан виновным в превышении должностных полномочий (п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ). Решением суда апелляционной инстанции бывшему главе города Лермонтова назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»

– СУ СК России по Ставропольскому краю.

Согласно представленным в суде данным, нечистый на руку чиновник допустил превышение своих полномочий при заключении контракта на рекультивацию мусорного полигона. Это привело к серьезным финансовым потерям для бюджета города и нанесло ущерб окружающей среде. Суд пришел к выводу, что действия бывшего мэра были противозаконными и недопустимыми.

Решение суда по делу бывшего мэра Лермонтова является важным шагом в борьбе с коррупцией и злоупотреблением властью. Оно напоминает о том, что никто не выше закона, и что каждый должен нести ответственность за свои действия, особенно если они наносят вред обществу. Надеемся, что данный прецедент послужит уроком для других чиновников и поможет сделать управление городом более прозрачным и ответственным.