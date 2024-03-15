Мозаики в Узбекистане внесли в список объектов культурного наследия

В Узбекистане свыше 150 мозаичных панно включили список объектов материального культурного наследия. Большинство уникальных мозаик можно найти в Ташкенте.

В Узбекистане в Национальный список объектов материального культурного наследия включили 157 мозаик на зданиях.

Мозаичные панно, попавшие в список культурного наследия Узбекистана, в основном сосредоточены в районах советской застройки в столице республики, также крупные мозаики на зданиях можно увидеть в Самарканде, Намангане, Хиве, Нукусе, Ургенче, Андижане, Джизаке, Коканде и других городах.

Включение в список защитит мозаики на домах - теперь любое вмешательство в их целостность нужно согласовывать с Агентством культурного наследия страны. Также монументальными мозаиками планируется привлекать туристов в города Узбекистана.