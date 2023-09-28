Мощный взрыв в Ташкенте: что известно на данный момент

Опубликовано: 9:41, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный взрыв прогремел сегодня ночью в столице Узбекистана на складе. В результате погиб один человек, ранены более 160.

Склад взорвался глубокой ночью в Ташкенте. После него начался пожар, полностью уничтоживший склад. Подробности рассказали в МЧС, МВД и Минздраве Узбекистана.

Где произошел взрыв?

ЧП случилось в Сергелийском районе столицы, а точнее в микрорайоне "Курувчилар".

Склад принадлежал компании "Интер Логистика".

Когда начался пожар?

Взрыв, а за ним пожар, произошли поздно ночью. Сигнал об инциденте поступил в 02.43 по местному времени (00.43 мск).

Пожар был настолько силен, что его было видно из многих точек города.

Локализовать возгорание удалось только в 5.02 (3.02 мск). С огнем борются в том числе и с воздуха, задействованы пожарные вертолеты.

Жертвы и пострадавшие

Как сообщает Минздрав, в результате ЧП погиб юноша 2006 г.р. – он умер на месте.

Ранены 163 человек. Из них госпитализированы 24, 138 получили амбулаторную помощь.

Ущерб

Взрывной волной был нанесен ущерб окружающим домам.

Небольшие повреждения получила станция метро "Курувчилар", но на движении поездов это не отразилось.

Причины

Разные ведомства называют разные причины взрыва. Озвучивались версии от попадания молнии до падения самолета. Точная причина пока не установлена.