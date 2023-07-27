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Ташкент потрясло на 4

Ташкент потрясло на 4
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане произошло землетрясение в 27 км от столицы республики. Подземные толчки ощущались в трех районах. Пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 4 произошло сегодня в 27 км от Ташкента. По данным местных сейсмологов, сила сейсмособытия составила 4, очаг залегал на глубине десяти километров.

Подземные толчки ощутили на себе жители Зангиатинского, Ташкентского и Янгиюльского районов. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что в последние годы в стране наблюдается умеренная сейсмоактивность – в основном фиксируются землетрясения с магнитудой 5,0 – 5,9 балла по шкале Рихтера. Так, предыдущее сейсмособытие произошло в субботу, 17 июня.  

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