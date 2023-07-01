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Мощный взрыв произошел на химзаводе в Китае

Мощный взрыв произошел на химзаводе в Китае
© Фото: Скриншот из видео
Взрыв прогремел сегодня на одном из крупных предприятий на юго-востоке Китая. Данных по жертвам пока нет, жители соседних населенных пунктов эвакуированы.

Страшное ЧП произошло на химическом заводе, принадлежащем компании Jiangxi QianTai и расположенном в провинции Цзянси, передают СМИ.

Судя по видеозаписям, распространяемым в соцсетях, масштабы происшествия катастрофичны. Огромные клубы черного дыма поднимаются над зданием завода.

Предварительна версия такова, что на предприятии загорелось силиконовое масло, из-за чего прогремел взрыв, начался пожар. Это случилось примерно в 10.00 по местному времени (8.00 мск).

Проведена эвакуация местных жителей, идет расследование.

Официальной информации о жертвах и пострадавших нет.

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