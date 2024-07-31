Мощный пожар бушует в турецкой Мугле

Накануне в провинции Мугла в Турции вспыхнул сильный лесной пожар, на его тушение были направлены около 20 самолетов и вертолетов, а также более 70 пожарных автомобилей, однако вечером огонь разгорелся с новой силой.

Турецким спасателям пришлось эвакуировать жителей одного из сел в районе Милас провинции Мугла из-за сильного лесного пожара, вспыхнувшего накануне в полдень, сообщил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйик.

Пожар начался в оливковой роще, и благодаря оперативной переброске в регион около 20 самолетов и вертолетов, а также более 70 пожарных машин, на какое-то время огонь удалось взять под контроль, однако вечером он вспыхнул с новой силой, передает Trend.

Пожар охватил лесной массив возле жилых домов, из-за чего спасателям пришлось экстренно эвакуировать всех жителей села Чакыралан, это 60 семей из 350 человек, сообщил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйик.

Тушение пожара продолжается, помимо специалистов, этим занято местное население, горняки, представители НПО и силы безопасности.