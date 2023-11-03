Водителей предупредили о том, что в ночные часы на столицу опустится туман. Столбики термометров будут опускаться ночью до -13 градусов.

Дорожные полицейские предупредили автолюбителей, что в ночь на среду Москву окутает туман и призвали быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

«По прогнозам синоптиков, с 01:00 и до 10:00 6 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м»

– комплекс городского хозяйства Москвы

Сейчас столбики термометров показывают -8 градусов, в среду синоптики прогнозируют продолжение похолодания до -11 градусов.