Москва предупреждает об опасности возрождения ИГИЛ

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ потенциально может возродиться – вопрос с ней еще не закрыт, заявил посол РФ в Ираке.

На сегодняшний день есть опасность возрождения запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ на Ближнем Востоке, такое предупреждение озвучил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

По его словам, вопрос с этой террористической организацией пока не закрыт, напротив, существует угроза, что она сможет восстановить свою деятельность. Дипломат пояснил, что соответствующие надежды, хоть и ложные, игиловцы могут питать после падения режима Башара Асада в Сирии, поэтому расслабляться сейчас недопустимо.

"Игиловские ячейки уже активизировались в зоне Сирийской пустыни между Сирией и Ираком"

– Эльбрус Кутрашев

Глава дипмиссии уточнил, что пока никаких существенных шагов террористы не предпринимают, но положение может измениться в любой момент. Он напомнил, что изначально ИГИЛ сформировалось и захватило множество территорий очень быстро, и причины, по которым им это удалось, до сих пор существуют, и остающиеся пока в подполье террористы, скорее всего, всерьез раздумываю о реванше.

Кутрашев добавил, что Ирак уже готовится к такому развитию событий, предварительно его начало может исходить из Сирии, где ситуация пока не стабилизировалась.

"В общем, нерешенность застарелых, в первую очередь, социально-экономических и внутриполитических проблем вкупе с нестабильной региональной ситуацией создает риски возрождения ИГИЛ

– Кутрашев

Он отметил также такой важный фактор, как нежелание некоторых "держав" отказаться от тайного использования терроризма как "инструмента".