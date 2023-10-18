Москва: Пашинян превратит Армению в Украину-3

Опубликовано: 12:10, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокационные заявления Пашиняна с высоких европейских трибун превратят Армению в Украину-3. Об этом армянского премьера предупредили в Москве.

Выступление главы армянского правительства Никола Пашиняна в Европарламенте «абсолютно безответственное и провокационное», заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений»

– собеседник ТАСС

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского»

– высокопоставленный источник в Москве

Накануне МИД Азербайджана заявил о том, что агрессивная риторика армянского премьера нацелена на подрыв мирного соглашения между Баку и Ереваном.