Москва: Пашинян превратит Армению в Украину-3

Провокационные заявления Пашиняна с высоких европейских трибун превратят Армению в Украину-3. Об этом армянского премьера предупредили в Москве.
Выступление главы армянского правительства Никола Пашиняна в Европарламенте «абсолютно безответственное и провокационное», заявил высокопоставленный источник в Москве.
«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений»
– собеседник ТАСС
«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского»
– высокопоставленный источник в Москве
Накануне МИД Азербайджана заявил о том, что агрессивная риторика армянского премьера нацелена на подрыв мирного соглашения между Баку и Ереваном.