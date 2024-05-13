Вестник Кавказа

Москва опровергла перебои в торговле с Ереваном

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России сообщили об отсутствии каких-либо проблем в торговле с Арменией. Никаких перебоев не зафиксировано, уточнил вице-премьер РФ.

Между Россией и Арменией нет никаких проблем в торговле. Такое заявление сделал в понедельник вице-премьер Алексей Оверчук.

Он добавил, что Верхний Ларс сейчас работает нормально.

"Никаких абсолютно [перебоев] нет. Верхний Ларс работает нормально. Все нормально в торговле, экономике"

– Алексей Оверчук

После прошедшего две недели назад саммита ЕАЭС он сообщал, что объемы торговли с республикой продолжают расти высокими темпами.

Напомним, в прошлом году торговый оборот между РФ м Арменией вырос на 43% и достиг $7,3 млрд.

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