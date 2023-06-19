Москва: нет альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией

Опубликовано: 10:05, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алексей Оверчук рассказал о препятствиях при разблокировке коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. При этом он выразил уверенность, что железная дорога Ерасх – Горадиз станет одним из ключевых маршрутов Евразии.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук поделился своим мнением по поводу разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Он рассказал о препятствиях, мешающих открытию дорог на Южном Кавказе.

Оверчук в интервью ТАСС напомнил, что после переговоров вице-премьеров трех государств в Москве был создан комплексный документ, в котором говорится, что восстановление железной дороги Ерасх – Горадиз поспособствует открытию коммуникаций на Кавказе.

"Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут находиться в юрисдикции той страны, на чьей территории они будут находиться. Таким образом,применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении – армянское"

- Алексей Оверчук

Политик подчеркнул, что сегодня нет альтернативы миру между Баку и Ереваном, а примеров, когда воевавшие друг с другом страны сели за стол для обсуждения транспортных связей в регионе сразу после прекращения боевого конфликта, в мире мало. По его словам, дать людям взаимодействие и возможность строить общую дорогу, после чего в регионе начнется нормальная жизнь, - лучший способ для достижения мира на Южном Кавказе.

Оверчук отметил, что формат отношений, сложившийся в группе вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, уникален благодаря историческому прошлому. Однако он подчеркнул, что отсутствие доверия и ситуация на границе между странами медлит переговорный процесс.

"Руководство Армении стремится как можно быстрее разблокироваться. Симметричная озабоченность есть и у руководства Азербайджана, которое тоже стремится как можно скорее получить прямое и удобное транспортное сообщение между западными районами своей страны и Нахчываном"

- Алексей Оверчук

В заключение вице-премьер РФ добавил, что железная дорога станет одним из ключевых маршрутов Евразии, поскольку она также коснется Ирана и Турции. При этом он заявил, что жизни людей, которые будут перемещаться по дороге, стоят на первом месте.