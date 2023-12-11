Москва названа "Столицей детского туризма"

В России прошел конкурс на звание "Столица детского туризма", победила в нем столица нашей страны, сообщил московский градоначальник Сергей Собянин.

Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

"Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год"

– Сергей Собянин

Только нынешним летом Москва приняла миллион юных путешественников, они полюбили город и его жителей и готовы вернуться сюда снова и снова.

"В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице"

– Сергей Собянин

В октябре два московских проекта отметили Всероссийской премией "Маршрут года": образовательно-туристический проект "Город открытий" и программу "Играй в Москву", добавил мэр российской столицы.