Москва назвала лучшей экспозицию народных промыслов Ставрополья

В Москве завершилась выставка-ярмарка народных промыслов России, в одной из номинаций которой победили народные умельцы Ставропольского края.
Жюри и посетители выставки-ярмарки народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка – 2023", проходившей в Москве, по достоинству оценили экспозицию Ставрополья, сообщил в своем телеграм-канале глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.
Регион завоевал 1 место в номинации "За лучшее оформление региональной экспозиции", передает "АиФ-Ставрополье".
На выставке 16 народных умельцев Ставрополья показали гостям свои авторские работы из красной глины, украшения из натуральных камней, а также уникальные изделия из стали и многие другие удивительные поделки.
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