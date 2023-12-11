Вестник Кавказа

Москва назвала лучшей экспозицию народных промыслов Ставрополья

Москва назвала лучшей экспозицию народных промыслов Ставрополья
© Фото: пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края
В Москве завершилась выставка-ярмарка народных промыслов России, в одной из номинаций которой победили народные умельцы Ставропольского края.

Жюри и посетители выставки-ярмарки народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка – 2023", проходившей в Москве, по достоинству оценили экспозицию Ставрополья, сообщил в своем телеграм-канале глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

Регион завоевал 1 место в номинации "За лучшее оформление региональной экспозиции", передает "АиФ-Ставрополье".

На выставке 16 народных умельцев Ставрополья показали гостям свои авторские работы из красной глины, украшения из натуральных камней, а также уникальные изделия из стали и многие другие удивительные поделки.

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