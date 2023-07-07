Морозы в Узбекистане сократили время работы газовых заправок

Сильное похолодание внесло коррективы в график работы газозаправок. Они работают меньше, чем обычно, однако нехватки газа не наблюдается.

Газовые заправки в Узбекистане временно работают меньше, чем раньше, – причина изменений в плохой погоде, рассказали в компании "Худудгазтаъминот".

Так как из-за мороза газа тратится больше, давление в газотранспортной системе падает.

Поэтому с сегодняшнего дня заправиться газом в Узбекистане можно будет с 6.00 до 12.00, ранее они были открыты до 15.00.

"Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры"

– газовая компания

В ее пресс-службе заверили, что газ поставляется потребителям в полном объеме, ни о каком дефиците речи не идет.

Морозы в Узбекистане

Сегодня днем в Ташкенте было минус 12 градусов, ночью похолодает до минус 14 градусов.

Завтра днем потеплеет до минус 5 градусов, а в четверг будет уже ноль градусов.