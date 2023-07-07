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На газозаправочной станции Грузии прогремел взрыв

На газозаправочной станции Грузии прогремел взрыв
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на заправке в западной части Грузии взорвался автомобиль. Взрывная волна зацепила расположенный поблизости магазин.

Сегодня на газозаправочной станции в Грузии, расположенной на дороге Терджола-Зестафони, прогремел взрыв. Об этом пишут 7 июля местные СМИ.

Согласно предварительной информации, взорвалась машина, которую заправляли газом. В результате взрывной волны пострадал находящийся неподалеку магазин.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Ведется расследование.

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