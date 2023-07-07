На газозаправочной станции Грузии прогремел взрыв

Сегодня на заправке в западной части Грузии взорвался автомобиль. Взрывная волна зацепила расположенный поблизости магазин.
Сегодня на газозаправочной станции в Грузии, расположенной на дороге Терджола-Зестафони, прогремел взрыв. Об этом пишут 7 июля местные СМИ.
Согласно предварительной информации, взорвалась машина, которую заправляли газом. В результате взрывной волны пострадал находящийся неподалеку магазин.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Ведется расследование.