На газозаправочной станции Грузии прогремел взрыв

Опубликовано: 15:48, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на заправке в западной части Грузии взорвался автомобиль. Взрывная волна зацепила расположенный поблизости магазин.

Сегодня на газозаправочной станции в Грузии, расположенной на дороге Терджола-Зестафони, прогремел взрыв. Об этом пишут 7 июля местные СМИ.

Согласно предварительной информации, взорвалась машина, которую заправляли газом. В результате взрывной волны пострадал находящийся неподалеку магазин.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Ведется расследование.