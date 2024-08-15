Море цветет в Анапе, но очищать пляжи не планируется

Туристы в Анапе жалуются на водоросли, они заполонили побережье, что сделало купание менее приятным, а пляжи неэстетичными. Убирать водоросли не планируется - они безопасны для людей и являются частью экосистемы.

Курортная Анапа не планирует решать проблему цветущих на пляжах водорослей, несмотря на недовольство туристов.

По сообщениям властей, убрать водоросли не получится так как они не имеют определенного объема. Кроме того, избавление от водорослей пошло бы в разрез с экологией.

«Присутствие водорослей - это естественный процесс, который проходит в экосистеме, в нем не нужно что-либо корректировать или менять. Они занимают свое место в экологической системе, в цепи питания, в цепи преобразования органических и неорганических веществ»

– завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук

Обычно водоросли цветут в период, когда морская вода наиболее прогрета - это первая половина августа.