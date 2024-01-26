Молодым семьям Черкесска предложили пожить в многоэтажке без коммуникаций

Строители Карачаево-Черкесии наконец, спустя шесть лет, сдали многоэтажный дом в Черкесске, "забыв" подключить его к свету, воде и газу – не работают даже лифты.

В Черкесске сдали в эксплуатацию "уникальный" во многих отношениях многоэтажный дом, который строился в столице республики по программе "Молодая семья": уникален он тем, что строили его шесть лет, и даже этого времени строителям не хватило для того, чтобы подключить новостройку к газу, свету, воде и запустить лифты, пишет Telegram-канал chp_kchr.

Дом долгие шесть лет строился на улице Космонавтов – очевидно, его жильцов проверяли на выносливость, как космонавтов, проверяют и теперь - на застройщика пожаловались новоселы, многие из которых вложили в строительство материнский капитал, передает "АиФ-Ставрополье".

"Дом ввели в эксплуатацию 31 августа 2023 года. Без стяжки полов, даже пожарные выходы в квартирах не закрыли (дыра со 2 этажа по 12 этаж)"

- один из новоселов

Теперь жителей "уникального" дома волнует лишь один вопрос: а как приемная комиссия поставила свои подписи под актом приемки, зная, что дом не подключен к коммуникациям. Они все же надеются на помощь соответствующих органов власти.