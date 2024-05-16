Молодой туристке в горах Адыгеи потребовалась помощь врачей

Туристам, ушедшим в поход в горы Адыгеи, пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь внезапно заболевшей молодой женщине – на помощь туристам прилетел вертолет МЧС который эвакуировал их всех, а женщину спасатели передали врачам.

Спасателям Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось эвакуировать группу из троих человек с горы Малый Тхач в Адыгее из-за того, что в группе внезапно заболела молодая женщина, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В воскресенье из села Новопрохладное двое мужчин и женщина отправились в зарегистрированный поход. У 29-летней туристки из-за переохлаждения поднялась температура, когда группа находилась на высоте более 2 км - продолжить путь она не смогла"

- МЧС России

Для эвакуации туристов спасатели задействовали вертолет, который доставил туристов в Сочи. Женщину спасатели сразу передали врачам – сейчас ее здоровью ничего не угрожает, заверили медики, передает "Интерфакс".