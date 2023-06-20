Молния убила подростка в Узбекистане

Молния попала в двух детей в Андижанской области Узбекистана. Молодой человек скончался, девушка выжила.
Трагедия произошла во время грозы в понедельник в Андижанской области. О деталях ЧП сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.
В ведомстве пояснили, что молния попала в двух несовершеннолетних: 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку.
Врачи оказали обоим всю необходимую помощь. Однако травмы парня оказались несовместимы с жизнью, и, несмотря на усилия врачей, он умер.
Девушка остается в больнице, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.