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Молния убила подростка в Узбекистане

Молния убила подростка в Узбекистане
Молния попала в двух детей в Андижанской области Узбекистана. Молодой человек скончался, девушка выжила.

Трагедия произошла во время грозы в понедельник в Андижанской области. О деталях ЧП сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что молния попала в двух несовершеннолетних: 17-летнего юношу и 15-летнюю девушку.

Врачи оказали обоим всю необходимую помощь. Однако травмы парня оказались несовместимы с жизнью, и, несмотря на усилия врачей, он умер.

Девушка остается в больнице, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Правила поведения при грозе

Правила поведения при грозе

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