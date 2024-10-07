Молитва в мечети в Махачкале закончилась дракой со стрельбой

Жители Махачкалы устроили драку после намаза в мечети. Один из участников открыл стрельбу. Подозреваемый был доставлен в полицию.

Двое молодых махачкалинцев устроили драку после намаза в одной из мечетей дагестанской столицы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Один из участников был доставлен в полицию. Там задержанный рассказал, что при выходе из мечети он встретил своего знакомого, с которым у него был конфликт.

По этой причине подозреваемый принялся избивать знакомого, а потом несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

Стоит добавить, что оружие было изъято.