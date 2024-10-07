Вестник Кавказа

Молитва в мечети в Махачкале закончилась дракой со стрельбой

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Жители Махачкалы устроили драку после намаза в мечети. Один из участников открыл стрельбу. Подозреваемый был доставлен в полицию.

Двое молодых махачкалинцев устроили драку после намаза в одной из мечетей дагестанской столицы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Один из участников был доставлен в полицию. Там задержанный рассказал, что при выходе из мечети он встретил своего знакомого, с которым у него был конфликт.

По этой причине подозреваемый принялся избивать знакомого, а потом несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

Стоит добавить, что оружие было изъято.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сборная Дагестана по тхэквондо стала лучшей на Северном Кавказе

Сборная Дагестана по тхэквондо стала лучшей на Северном Кавказе

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестанская полба стала звездой выставки в Москве

Дагестанская полба стала звездой выставки в Москве

Члена экстремистского сообщества будут судить в Дагестане

Члена экстремистского сообщества будут судить в Дагестане

Опасный детский сад закрыли в Махачкале

Опасный детский сад закрыли в Махачкале

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Кукольный театр Дагестана наградили в Армении

Кукольный театр Дагестана наградили в Армении

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы