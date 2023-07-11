МККК разорвал контракты с водителями-контрабандистами в Карабахе

Опубликовано: 15:54, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МККК

Красный Крест расторг контракты с водителями, занимавшимися контрабандой через ППП "Лачин". Они не были сотрудниками гуманитарной организации.

Контрабанда, использующая для прикрытия эмблемы Красного Креста недопустима, МККК сделал заявление по факту нарушений, выявленных сотрудниками ППП "Лачин".

"Международный комитет Красного Креста осведомлен об информации, связанной с перевозом незадекларированной продукции через Лачинскую дорогу, и не поддерживает такую деятельность"

– МККК

В организации уточнили, что наемные водители не работают в Красном Кресте.

"К сожалению, водители четырех арендованных транспортных средств, на которых были временно нанесены эмблемы МККК, пытались перевозить коммерческие грузы на своих автомобилях, не сообщив нам об этом. Эти лица не были сотрудниками МККК, и служебные контракты с ними были немедленно расторгнуты"

– МККК

Деятельность Красного Креста в регионе носит исключительно гуманитарный характер, отмечается в распространенном заявлении.

Напомним, неоднократные попытки незаконного провоза в автомобилях МККК сигарет, бензина, смартфонов и прочей продукции, вынудило Госпогранслужбу Азербайджана временно закрыть пункт пропуска "Лачин".