Мирзоян: в рамках "Маршрута Трампа" возможно сотрудничество с Россией

В Армении допустили сотрудничество с Россией по TRIPP, но речи о ее участии в данном проекте нет. "Маршрут Трампа" в Армении будет реализовывать армяно-американская компания.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что по "Маршруту Трампа" возможно сотрудничество с Россией.

"Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны. Но всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование (транспортных коммуникаций в регионе)"

– Арарат Мирзоян

Он подчеркнул, что у Армении "нет цели исключать Россию", возможно сотрудничество. Также министр напомнил, что РФ в присутствует в Армении в железнодорожной сфере.

"На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP"

– Арарат Мирзоян

Армения и США намерены создать совместное предприятие для реализации маршрута – TRIPP Development. Контрольный пакет акций будет принадлежать американской стороне.