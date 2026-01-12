Мирзоян: в рамках "Маршрута Трампа" возможно сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что по "Маршруту Трампа" возможно сотрудничество с Россией.
"Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны. Но всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование (транспортных коммуникаций в регионе)"
– Арарат Мирзоян
Он подчеркнул, что у Армении "нет цели исключать Россию", возможно сотрудничество. Также министр напомнил, что РФ в присутствует в Армении в железнодорожной сфере.
"На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP"
– Арарат Мирзоян
Армения и США намерены создать совместное предприятие для реализации маршрута – TRIPP Development. Контрольный пакет акций будет принадлежать американской стороне.