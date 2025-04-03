Мирзоян провел встречу с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

Глава МИД Армении Мирзоян и генсек ОБСЕ Синирлиоглу обсудили нормализацию между Азербайджаном и Арменией.

Глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщает пресс-служба армянского МИД.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями относительно региональных вопросов. В частности, Мирзоян и Синирлиоглу обсудили нормализацию между Азербайджаном и Арменией, отметив важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Баку и Ереваном.

Стороны также отметили значительный потенциал Южного Кавказа как перекрестка транспортных путей, обсудив разблокирование коммуникаций в регионе.