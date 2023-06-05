Мирзиёев стал кандидатом в президенты Узбекистана

Действующий глава Узбекистана был зарегистрирован ЦИК страны кандидатом на выборах президента. Также регистрацию прошли еще три кандидата.
Центризбирком Узбекистана в ходе заседания зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики.
В предвыборной программе кандидата – повышение уровня образования, медицины, улучшение экологической ситуации в стране, а также экономические реформы.
Также были зарегистрированы еще трое кандидатов, выдвинутых политическими партиями Узбекистана.
Напомним, что досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Стар избирательной кампании был дан 10 мая.
Отметим, что это первые выборы главы Узбекистана после внесения поправок в конституцию, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.