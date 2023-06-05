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Мирзиёев стал кандидатом в президенты Узбекистана

президент узбекистана
© Фото: пресс-служба президента узбекистана
Действующий глава Узбекистана был зарегистрирован ЦИК страны кандидатом на выборах президента. Также регистрацию прошли еще три кандидата.

Центризбирком Узбекистана в ходе заседания зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики.

В предвыборной программе кандидата – повышение уровня образования, медицины, улучшение экологической ситуации в стране,  а также экономические реформы.

Также были зарегистрированы еще трое кандидатов, выдвинутых политическими партиями Узбекистана.

Напомним, что досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Стар избирательной кампании был дан 10 мая.

Отметим, что это первые выборы главы Узбекистана после внесения поправок в конституцию, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

 

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