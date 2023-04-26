Минздрав Казахстана отчитался о ходе эпидемии кори

Казахстанские медики за минувший год выявили в стране почти 30 тысяч случаев кори, однако эпидемия "детской" болезни бушевала не во всех регионах.

Сегодня в Казахстане прошло первое в новом 2024 году заседание правительства страны, участники которого заслушали доклад министра здравоохранения республики Ажар Гиният, которая сообщила об эпидемиологической ситуации с корью.

"На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, с 1 января 2024 года зарегистрировано 1674 случая кори"

- Ажар Гиният

Есть и вполне оптимистичные тенденции – так, в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Жетысуской и Туркестанской областях отчетливо видна тенденция к стабилизации по кори, а в Шымкенте, Жамбылской и Улытауской областях число заболевших неуклонно снижается, отметила министр, передает "АиФ-Казахстан".

Как полагает глава Минздрава страны, заслуга в этом - плановой вакцинации, проводившейся в конце ушедшего года: было привито порядка 700 тыс детей в возрасте одного года и шести лет.

"С учетом регистрации заболеваемости корью среди непривитых детей в сентябре 2023 года были выделены средства из резерва правительства и закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита. С ноября проводится дополнительная вакцинация против указанных инфекций. На сегодня в рамках дополнительной вакцинации привито более 930 тысяч человек, охвачено 62%, ежедневно прививается свыше 20 тысяч человек"

- Ажар Гиният

Дополнительная иммунизация продолжается в большинстве регионов страны, хотя все еще низкие уровни охвата отмечаются в Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и в столице страны Астане, где охват населения пока составляет ниже 55%, добавила министр.

Напомним, заболеваемость корью в Казахстане растет с сентября 2023 года, болезнь уже носит характер эпидемии.