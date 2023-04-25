Минздрав Дагестана отчитается за расходование средств ФОМС

Министерство здравоохранения Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова проверят на целесообразность расходования средств из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
"Проведите расследование в отношении министерства здравоохранения. 54% услуг МРТ, вместо того, чтобы развивать больницы, мы оплачиваем у частников, еще 20% КТ и уж совсем непонятно, почему тестирование на ковид мы проводим на 50 млн рублей в частных больницах", - потребовал Меликов.
"Это что за ерунда? Если бы вы частникам дали деньги на онкологическую помощь, гемодиализ и другую высокотехнологичную медпомощь, я бы это понял",
- отметил Меликов.
Задача Минздрава Дагестана - следить за тем, чтобы закупалось востребованное медицинское оборудование, а не тратить миллионы на то, которое будет пылиться в какой-нибудь кладовке, - добавил глава региона.