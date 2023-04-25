Минздрав Дагестана отчитается за расходование средств ФОМС

Опубликовано: 11:40, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Дагестана Сергей Меликов возмущен тем, как в регионе тратятся средства фонда ОМС – большинство средств из него утекает в частные медицинские компании за проведение анализов, вместо того, чтобы тратить их на высокотехнологичную помощь.

Министерство здравоохранения Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова проверят на целесообразность расходования средств из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

"Проведите расследование в отношении министерства здравоохранения. 54% услуг МРТ, вместо того, чтобы развивать больницы, мы оплачиваем у частников, еще 20% КТ и уж совсем непонятно, почему тестирование на ковид мы проводим на 50 млн рублей в частных больницах", - потребовал Меликов.

"Это что за ерунда? Если бы вы частникам дали деньги на онкологическую помощь, гемодиализ и другую высокотехнологичную медпомощь, я бы это понял",

- отметил Меликов.

Задача Минздрава Дагестана - следить за тем, чтобы закупалось востребованное медицинское оборудование, а не тратить миллионы на то, которое будет пылиться в какой-нибудь кладовке, - добавил глава региона.