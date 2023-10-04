Миннац Ингушетии возглавил Руслан Мизиев

Опубликовано: 10:35, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии новый руководитель – им стал Руслан Мизиев, девять лет занимавший пост заместителя министра.

Главой Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев, ранее занимавший пост заместителя руководителя ведомства, говорится в указе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, сообщает сайт правительства региона.

"Руслан Мизиев имеет большой опыт управленческой работы. Свою трудовую деятельность он начал в 2008 году с должности коммерческого директора ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А", через год Мизиев был назначен начальником отдела в аппарате Совета безопасности Ингушетии, а затем возглавил аппарат республиканского правительства. На протяжении девяти лет он работал замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики"

- правительство Ингушетии

Пост главы Миннаца с середины марта 2022 года занимал 48-летний Ваха Беков – в конце августа он умер в реанимации после обострения панкреатита, напоминает "Интерфакс".