Миннац Ингушетии возглавил Руслан Мизиев

Главой Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев, ранее занимавший пост заместителя руководителя ведомства, говорится в указе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, сообщает сайт правительства региона.
"Руслан Мизиев имеет большой опыт управленческой работы. Свою трудовую деятельность он начал в 2008 году с должности коммерческого директора ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А", через год Мизиев был назначен начальником отдела в аппарате Совета безопасности Ингушетии, а затем возглавил аппарат республиканского правительства. На протяжении девяти лет он работал замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики"
- правительство Ингушетии
Пост главы Миннаца с середины марта 2022 года занимал 48-летний Ваха Беков – в конце августа он умер в реанимации после обострения панкреатита, напоминает "Интерфакс".