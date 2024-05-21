Вестник Кавказа

Министры туризма стран ОИС встречаются в Хиве

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Хива в Узбекистане принимает встречу министров туризма стран-членов ОИС. Хива в 2024 году носит звание туристического города исламского мира.

Сегодня в Хиве состоится открытие ХII сессии министров туризма государств Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Узбекистан на мероприятие прибыли иностранные делегации. Участие во встрече примут представили Азербайджана, Египта, ОАЭ, Омана, Мальдив, Малайзии, Таджикистана, Туркменистана, Сенегала, Сомали, Уганды, Буркина-Фасо, Габона, Ливии, Ирака, Бангладеш и других стран Организации. В рамках подготовки к туристическому форуму в Хиву прибыл заместитель генсека ОИС Ахмад Кавеса Сенгендо.

Трехдневный форум будет включать заседания, рабочие сессии, презентации и многое другое.

Отметим, что Хива носит звание туристического города исламского мира-2024.

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