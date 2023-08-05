Минэкономразвития ждет роста экономики России минимум на 2%

Опубликовано: 10:24, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По итогу 2023 года российская экономика вырастет. Прогноз еще не составлен, но минимальные ожидания - плюс 2% ВВП.

Ожидаемый рост экономики РФ в этому году составит по крайней мере 2%, объявил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников уточнил, что на данный момент экономический прогноз формируется, о конкретных цифрах говорить рано, но можно ожидать что точно ВВП прибавит более чем 2%. За период январь-июнь российский ВВП увеличился на 1,4%.

Напомним, ЦБ РФ 21 июля улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, ожидаемый рост -1,5-2,5%.

О том, что ВВП страны прибавит свыше 2% по итогу 2023 года в конце прошлого месяца говорил также российский лидер Владимир Путин.