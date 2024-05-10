Микроавтобус с пассажирами угодил в ДТП на Кубани

Всех пострадавших госпитализировали. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в слоне микроавтобуса.

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобусом, в салоне которого находились пассажиры. Об этом сказано в заявлении регионального управления МВД.

ДТП случилось 16 мая на дороге, соединяющей Краснодар и Ейск.

"Сегодня в 15:05 мск на автодороге "Краснодар-Ейск" водитель "Газели" выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, после чего съехал с дороги и опрокинулся"

– пресс-служба управления

В результате происшествия погибла женщина. Водителя микроавтобуса и еще семерых пострадавших отвезли в больницу, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Краевая прокуратура начала расследование по факту случившегося.