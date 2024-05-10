Вестник Кавказа

Микроавтобус с пассажирами угодил в ДТП на Кубани

ДТП на дороге
© Фото: сайт ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Всех пострадавших госпитализировали. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в слоне микроавтобуса.

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобусом, в салоне которого находились пассажиры. Об этом сказано в заявлении регионального управления МВД.

ДТП случилось 16 мая на дороге, соединяющей Краснодар и Ейск.

"Сегодня в 15:05 мск на автодороге "Краснодар-Ейск" водитель "Газели" выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с Hyundai Solaris, после чего съехал с дороги и опрокинулся"

– пресс-служба управления

В результате происшествия погибла женщина. Водителя микроавтобуса и еще семерых пострадавших отвезли в больницу, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Краевая прокуратура начала расследование по факту случившегося.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Массовое ДТП в Сочи - пострадали пятеро

Массовое ДТП в Сочи - пострадали пятеро

Лобовое ДТП унесло жизнь российского триатлониста

Лобовое ДТП унесло жизнь российского триатлониста

Коммунальная авария оставила без воды часть Астрахани

Коммунальная авария оставила без воды часть Астрахани

Дагестанцы помогли вытащить пассажиров из тонущего в Петербурге автобуса

Дагестанцы помогли вытащить пассажиров из тонущего в Петербурге автобуса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы