МИД РФ: недопонимание между Москвой и Ереваном – явление временное

Нынешние сложности между Россией и Арменией временны и преодолимы – две страны связывает между собой слишком многое, чтобы позабыть об этом, заявили в МИД РФ.

Сложившиеся трудности в отношениях Москвы и Еревана – явление временное: две страны связывают история, экономические, гуманитарные и культурные отношения, и они будут преодолены, заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Галузин.

"Общая история великих побед, преодоления огромных трудностей, огромных исторических драм, совместного созидания... Это внушает в меня уверенность в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с "плюсом" для дальнейшего развития наших многообразных связей. Потому что за их укрепление, развитие, расширение, углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо"

- Михаил Галузин

Ранее российское внешнеполитическое ведомство вызывало посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна, чтобы указать ему на ряд "недружественных шагов" Еревана, в том числе на процесс ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также проведение военных учений с участием США.

"Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России"

- официальный представитель МИД России Мария Захарова