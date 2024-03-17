МИД Грузии: граждане страны смогут беспрепятственно проголосовать на выборах за рубежом

Глава МИД Грузии пообещал, что граждане страны, проживающие за рубежом, смогут беспрепятственно проголосовать на выборах в парламент, которые состоят осень этого года.

Граждане Грузии, находящиеся за рубежом, смогут легко и беспрепятственно отдать свой голос на выборах в парламент. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел республики Илья Дарчиашвили.

Он подчеркнул, что сотрудники представительств страны проясняют правила голосования на встречах с гражданами республики.

Ранее оппозиционные силы заявляли, что к ним обращаются эмигранты с вопросом о процессе проведения голосования. По словам оппозиции многие из них боятся участвовать в выборах по причине возможной депортации.

«Во время общения с гражданами, на встречах с диаспорой, в рамках различных мероприятий консульские сотрудники постоянно стараются разъяснить гражданам важность становления на консульский учет. Особо подчеркивается то обстоятельство, что постановка на консульский учет и участие в выборах не связаны с какими-либо нежелательными правовыми последствиями для гражданина. <…> Несмотря на наши усилия, активность граждан, к сожалению, пока низкая»

- Илья Дарчиашвили

Министр рассказал, что консульский учет необходим в первую очередь для защиты эмигрантов, поэтому МИД страны предлагает несколько вариантов - зарегистрироваться на сайте министерства, в диппредставительствах или консульствах.