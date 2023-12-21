МИД: Азербайджан и Иран смягчили напряженность в отношениях

Джейхун Байрамов заявил, что отношения с соседями занимают приоритетное место во внешней политике страны. Он отметил, что Азербайджан открыл за рубежом 90 дипмиссий.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов рассказал об итогах 2023 года для внешней политики Азербайджана в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что отношения с соседями во внешней политике Азербайджана занимают приоритетное место. Министр напомнил, что президент страны Ильхам Алиев в уходящем году совершил шесть визитов в страны Центральной Азии.

Глава ведомства также рассказал о теракте в посольства Азербайджана в Тегеране и его последствиях. Он заявил, что в ходе контактов на высоком уровне по данному вопросу удалось смягчить напряженность в двусторонних отношениях.

Руководитель МИД также сказал, что закрытие азербайджанского посольства в Иране было вызвано конкретными причинами. Он добавил, что после закрытия данный вопрос обсуждался с иранской стороной.

"Лицо, совершившее теракт, должно быть наказано в самой строгой форме, и должна быть обеспечена безопасность посольства. Нам сообщили о дате начала судебного разбирательства. В зависимости от результатов будет принято соответствующее решение"

- Джейхун Байрамов

Кроме того, Байрамов подчеркнул, что в этом году Азербайджан продолжил открытие новых дипломатических миссий. По его словам, их число за рубежом достигло 90.