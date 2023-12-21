МИД: Азербайджан и Иран смягчили напряженность в отношениях

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов рассказал об итогах 2023 года для внешней политики Азербайджана в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что отношения с соседями во внешней политике Азербайджана занимают приоритетное место. Министр напомнил, что президент страны Ильхам Алиев в уходящем году совершил шесть визитов в страны Центральной Азии.
Глава ведомства также рассказал о теракте в посольства Азербайджана в Тегеране и его последствиях. Он заявил, что в ходе контактов на высоком уровне по данному вопросу удалось смягчить напряженность в двусторонних отношениях.
Руководитель МИД также сказал, что закрытие азербайджанского посольства в Иране было вызвано конкретными причинами. Он добавил, что после закрытия данный вопрос обсуждался с иранской стороной.
"Лицо, совершившее теракт, должно быть наказано в самой строгой форме, и должна быть обеспечена безопасность посольства. Нам сообщили о дате начала судебного разбирательства. В зависимости от результатов будет принято соответствующее решение"
- Джейхун Байрамов
Кроме того, Байрамов подчеркнул, что в этом году Азербайджан продолжил открытие новых дипломатических миссий. По его словам, их число за рубежом достигло 90.