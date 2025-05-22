МИД Армении поблагодарил французских сенаторов за проармянскую политику

Как рассказали в МИД Армении, замминистра Ваан Костанян провел встречу с главным лоббистом армянского национализма во французском парламенте, руководителем "группы дружбы" Париж-Ереван в Сенате Жильбер-Люком Д'Эвиназом.
Напомним, что Сенат Франции неоднократно призывал правительство признать независимость нелегального сепаратистского образования, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и принимал соответствующие документы.
В связи с этим, а также за многие другие политические акты Сената Франции в поддержку националистических устремлений и территориальных претензий Армении на земли Азербайджана Костанян горячо поблагодарил Д'Эвиназа, отметив личный вклад сенатора в обеспечение интересов армянской диаспоры во Франции и оплату лояльности Еревана политике Парижа на Южном Кавказе.
Стороны поговорили о значимости постоянных контактов парламентов Армении и Франции для продолжения политической координации двух государств и в целом о направлениях дальнейшего сближения Еревана и Парижа, включая экономику и военно-промышленный комплекс.
Отдельно Костанян и Д'Эвиназ обсудили перспективы интеграции Армении в структуры Евросоюза.