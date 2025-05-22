Лидер лоббистов армянского национализма в Сенате Франции Жильбер-Люк Д'Эвиназ провел переговоры с представителем МИД Армении Вааном Костаняном, на которых обсуждались дальнейшие перспективы политического подчинения Еревана интересам Парижа на Южном Кавказе.

Как рассказали в МИД Армении, замминистра Ваан Костанян провел встречу с главным лоббистом армянского национализма во французском парламенте, руководителем "группы дружбы" Париж-Ереван в Сенате Жильбер-Люком Д'Эвиназом.

Напомним, что Сенат Франции неоднократно призывал правительство признать независимость нелегального сепаратистского образования, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и принимал соответствующие документы.

В связи с этим, а также за многие другие политические акты Сената Франции в поддержку националистических устремлений и территориальных претензий Армении на земли Азербайджана Костанян горячо поблагодарил Д'Эвиназа, отметив личный вклад сенатора в обеспечение интересов армянской диаспоры во Франции и оплату лояльности Еревана политике Парижа на Южном Кавказе.

Стороны поговорили о значимости постоянных контактов парламентов Армении и Франции для продолжения политической координации двух государств и в целом о направлениях дальнейшего сближения Еревана и Парижа, включая экономику и военно-промышленный комплекс.

Отдельно Костанян и Д'Эвиназ обсудили перспективы интеграции Армении в структуры Евросоюза.