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МИД Армении: Ереван готов наладить отношения с Баку

МИД Армении: Ереван готов наладить отношения с Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном, и где пройдут мирные переговоры – в Брюсселе или в Москве - не столь важно, заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Армения заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, и не принципиально, на какой переговорной площадке это произойдет, заявил сегодня замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян.

"Переговорная площадка не может быть самоцелью. Для нас важно нормализовать отношения с соседом. И мы хотим, чтобы достигнутые и закрепленные письменно договоренности были выполнены"

- Ваан Костанян

Напомним, встреча лидеров Армении и Азербайджана может пройти в Брюсселе в конце октября, она может состояться при участии главы Европейского совета. Точная дата встречи в Брюсселе пока не определена, ранее для переговоров и подписания мирного договора президент РФ Владимир Путин предложил российскую площадку.

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