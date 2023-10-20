МИД Армении: Ереван готов наладить отношения с Баку

Опубликовано: 18:39, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном, и где пройдут мирные переговоры – в Брюсселе или в Москве - не столь важно, заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Армения заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, и не принципиально, на какой переговорной площадке это произойдет, заявил сегодня замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян.

"Переговорная площадка не может быть самоцелью. Для нас важно нормализовать отношения с соседом. И мы хотим, чтобы достигнутые и закрепленные письменно договоренности были выполнены"

- Ваан Костанян

Напомним, встреча лидеров Армении и Азербайджана может пройти в Брюсселе в конце октября, она может состояться при участии главы Европейского совета. Точная дата встречи в Брюсселе пока не определена, ранее для переговоров и подписания мирного договора президент РФ Владимир Путин предложил российскую площадку.