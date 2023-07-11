МИД АР: Ереван злоупотребляет автоколоннами МККК для незаконной деятельности

Опубликовано: 23:29, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-секретарь МИД Азербайджана обвинил Армению в злоупотреблении автоколоннами Комитета Красного Креста. Он заявил, что Баку вынужден приостановить движение машин МККК из-за контрабанды.

Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде объяснил временное закрытие Лачинской дороги для машин Международного Комитета Красного Креста.

Он напомнил, что на ППП "Лачин" не раз предотвращались попытки нелегального перевоза различной контрабанды на автомобилях, которые принадлежали МККК. Подобные действия повторялись, а шаги для устранения не предпринимались.

"Армения злоупотребляет даже автоколоннами МККК для незаконной деятельности, подрывая основную миссию МККК по гуманитарной деятельности и доверию"

- Айхан Гаджизаде

Азербайджан возбудил уголовное дело в связи с фактами контрабанды. До проведения всех мероприятий переход по Лачинской дороге приостановлен.