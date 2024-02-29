Международный женский день - президенты поздравили женщин

8 марта ежегодно отмечается Международный женский день, во многих странах этот праздник - нерабочий день. Президенты России, Азербайджана, Казахстана поздравили женщин с весенним праздников.

Восхищение, признание и благодарность выразили женщинам лидеры стран СНГ по случаю Восьмого марта.

Президент России Владимир Путин в видеообращении отметил успехи женщин в разных сферах деятельности.

"Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться"

– Путин

В весенний праздник глава государства сердечно поздравил женщин, пожелал им взаимопонимания с близкими и "как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жительниц страны с праздничным днем. Поздравление он разместил в своих аккаунтах в социальных сетях. На праздничной открытке написано: "8 Марта - Международный женский день".

Также поздравление опубликовано в соцсети от имени первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви, радости и семейного счастья!"

– Мехрибан Алиева

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль женщин в развитии республики и построении Справедливого Казахстана.

"Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества. Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще"

– Токаев

Он добавил, что многие женщины совмещают карьеру и воспитание детей, другие - беззаветно посвящают себя заботе о подрастающем поколении.

"Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения Справедливого Казахстана"

– Токаев

Президент Казахстана пожелал женщинам счастья, добра и благополучия.