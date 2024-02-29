Международный женский день - президенты поздравили женщин

Восхищение, признание и благодарность выразили женщинам лидеры стран СНГ по случаю Восьмого марта.
Президент России Владимир Путин в видеообращении отметил успехи женщин в разных сферах деятельности.
"Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться"
– Путин
В весенний праздник глава государства сердечно поздравил женщин, пожелал им взаимопонимания с близкими и "как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жительниц страны с праздничным днем. Поздравление он разместил в своих аккаунтах в социальных сетях. На праздничной открытке написано: "8 Марта - Международный женский день".
Также поздравление опубликовано в соцсети от имени первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви, радости и семейного счастья!"
– Мехрибан Алиева
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль женщин в развитии республики и построении Справедливого Казахстана.
"Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества.
Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще"
– Токаев
Он добавил, что многие женщины совмещают карьеру и воспитание детей, другие - беззаветно посвящают себя заботе о подрастающем поколении.
"Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения Справедливого Казахстана"
– Токаев
Президент Казахстана пожелал женщинам счастья, добра и благополучия.