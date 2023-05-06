Опубликовано: 13:51, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шуша примет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Участниками мероприятия станут коллективы из тюркоязычных стран.

В Шуше с 9 по 11 мая пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", в рамках которого пройдут концерты и презентации на музыкальные темы, также гостей и участников фестиваля ждут выставки.

Участниками фестиваля заявлен коллектив тюркоязычных стран и народов региона. Также стало известно о том, что 12 мая пройдет официальное открытие мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Напомним, что Международная организация тюркской культуры объявила город Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году.

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