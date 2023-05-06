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Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше 

Международный музыкальный фестиваль &quot;Харыбюльбюль&quot; пройдет в Шуше 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шуша примет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Участниками мероприятия станут коллективы из тюркоязычных стран. 

В Шуше с 9 по 11 мая пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", в рамках которого пройдут концерты и презентации на музыкальные темы, также гостей и участников фестиваля ждут выставки. 

Участниками фестиваля заявлен коллектив тюркоязычных стран и народов региона. Также стало известно о том, что 12 мая пройдет официальное открытие мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира 2023". 

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. 

Напомним, что Международная организация тюркской культуры объявила город Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году. 
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