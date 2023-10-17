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Между Волгоградом и Ростовом будет ходить прямой поезд

Между Волгоградом и Ростовом будет ходить прямой поезд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже в первой декаде декабря добраться из Волгограда в Ростов можно будет быстро и без пересадок – Приволжская железная дорога открывает новое пассажирское сообщение.

В свою первую поезду из Волгограда в Ростов-на-Дону 10 декабря отправится первый пассажирский состав № 559/560, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Из Волгограда поезд будет отправляться через день с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года за исключением некоторых дат. Из Ростова-на-Дону - также через день с 12 декабря 2023 года по 26 апреля 2024 года"

- пресс-служба ПривЖД

Новый маршрут будет очень удобен и для жителей ряда городов, поскольку состав будет делать остановки в Белой Калитве, Шахтах и Новочеркасске.

Общее время поезда в пути и категория включенных в него вагонов в сообщении не указываются.

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