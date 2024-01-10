Между Ростовом и Стамбулом начал ходить автобус

У дончан появилась новая перспектива посетить Стамбул – турецкая компания запустила бюджетный автобусный маршрут между двумя городами, правда, время в пути – трое суток.

Между Стамбулом и Ростовом-на-Дону начал ходить рейсовый автобус – маршрут освоил турецкий перевозчик Luks Yilmaz.

От главного автовокзала донской столицы автобус ходит пока один раз в неделю, он отправляется в 9:00 в понедельник и прибывает в Стамбул в 17:00 в среду, сообщили в "Ростов-Транспорте".

Маршрут будет проходить через Грузию, однако визы путешественникам не понадобятся – достаточно будет иметь при себе лишь действующий заграничный паспорт.

Во время поездки пассажиров сопровождает проводница, которая предложит чай, кофе, воду и турецкие сладости – это угощение от компании. Приятно порадует и стоимость путешествия – она составит 7,5 тыс рублей.

Правда, общее время в пути до экономического, исторического и культурного центра Турции составит три дня, и хотя это настораживает, в таком маршруте нет ничего удивительного. Автобусы с похожим временем в пути курсируют по Европе, а уровень комфорта у турецких перевозчиков, как правило, выше.