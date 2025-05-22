Между Батуми и Ташкентом запущены прямые рейсы

Лайнер Fly Khiva совершил прямой перелет между Ташкентом и Батуми. Регулярные рейсы между городами компания будет осуществлять два раза в неделю.

Авиакомпания Fly Khiva выполнила прямой перелет по маршруту Ташкент-Батуми, передают грузинские СМИ.

В рамках первого полета Boeing 757-300 узбекистанской компании доставил более 100 человек в грузинский город-курорт.

Сообщается, что полеты лайнерами авиаперевозчика будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Fly Khiva на начальном этапе специализировалась на грузовых перевозках, однако с прошлого года компания вышла на рынок пассажирских авиаперевозок. Грузия стала одним из первых маршрутов лоукостера.